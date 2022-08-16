В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных — Finance.ua
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В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных

Казна и Политика
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Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
Согласно документу, теперь в Украине в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не будут включаться доходы, выплаченные благотворителями в пользу членов семей участников боевых действий, которые в ходе защиты государства от российской агрессии получили ранения, контузии или другое повреждение здоровья, погибли в результате ранения, контузии или увечий.
Также законопроект предусматривает, что в список членов семей участников боевых действий будут внесены совершеннолетние и усыновленные дети участников войны.
Следует отметить, что Рада приняла этот законопроект за основу 27 июля.
По материалам:
РБК-Україна
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