В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных — Finance.ua

В Украине освободят от налогов помощь семьям раненых и погибших военных Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь семьям раненых и погибших военнослужащих.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко

Согласно документу, теперь в Украине в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не будут включаться доходы, выплаченные благотворителями в пользу членов семей участников боевых действий, которые в ходе защиты государства от российской агрессии получили ранения, контузии или другое повреждение здоровья, погибли в результате ранения, контузии или увечий.

Также законопроект предусматривает, что в список членов семей участников боевых действий будут внесены совершеннолетние и усыновленные дети участников войны.

Следует отметить, что Рада приняла этот законопроект за основу 27 июля.

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