В Украине официально ограничили срок службы в рядах ВСУ — Finance.ua

В Украине официально ограничили срок службы в рядах ВСУ Сегодня 13:12 — Казна и Политика

В Украине идет война, а вместе с ней продолжается всеобщая мобилизация в ряды армии. Граждане, которые пошли в армию с началом полномасштабной войны, находятся там уже больше года. Какой, по закону Украины, максимальный срок службы в армии, пишет Кадровик.

Сколько максимально могут служить украинцы

Сроки службы для граждан Украины установлены статьей 23 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон № 2232), а демобилизация (увольнение с военной службы) может произойти по основаниям, указанных в статье 26 Закона № 2232. Или это может произойти в случае издания Приказа Президента Украины о демобилизации военнослужащих. Кроме того, демобилизация может также произойти при отмене военного положения в стране.

Следует отметить, что Законом № 2232 предусмотрена приостановка военной службы в случае добровольной сдачи военнослужащего в плен и дезертирства.

Срок службы в рядах Вооруженных сил зависит от должности военнослужащего.

Можно выделить 7 категорий:

до 1 года — такой срок службы предусмотрен для лиц, призванных на срочную службу и имеющих оконченное высшее образование и степень магистра;

до 18 месяцев — срок службы, предусмотренный для солдат, матросов, сержантов и старшин, несущих срочную службу в рядах ВСУ или других военных формированиях Украины;

до 3 лет — срок службы для контрактников в звании «рядовой»;

от 3 до 5 лет — срок службы для контрактников в рядах армии сержантами и старшинами;

от 2 до 5 лет — срок службы для граждан, получивших первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц для присвоения первичных званий офицерского состава запаса;

1 — 5 лет — срок службы для всех других граждан;

10 лет — срок службы для граждан по специальностям лётного состава авиации.

Следует отметить, что во время военного положения военнослужащий по желанию может продлить срок своей службы до 10 лет, но не дольше предельного возраста для несения службы.

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