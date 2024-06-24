В Украине обновили «пакет малыша» — Finance.ua

В Украине обновили «пакет малыша» Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Украине обновили «пакет малыша»

В роддомы доставили уже более 5,5 тысячи новых пакетов малыша. Их бесплатно может получить любая семья, в которой родился ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по правам детей в понедельник, 24 июня.

О программе

«Пакет малыша» — это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок.

Цель этой программы — поддержать семью с новорожденным и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем.

В этом году Министерство социальной политики Украины обновило состав «Пакета малыша» с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов.

Что изменилось

В обновленный «Пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды самого маленького размера, из которого малыши быстро вырастают.

Кроме того, в новый пакет малыша добавлена ​​книга «От рождения до года». Это практический советчик для всех родителей новорожденных детей, который вместил лучше из мирового опыта и объединил знания украинских экспертов и эксперток.

Компенсации вместо «пакета малыша»

В Украине также реализуется пилотный проект, позволяющий выбрать родителям вместо «пакета малыша» одноразовую денежную выплату.

Подать заявление на выплату денежной компенсации за «пакет малыша» можно через єМалятко или обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты.

«Мы даем родителям возможность выбора: либо получать бейби-боксы, либо средства, которые можно потратить исключительно на приобретение необходимых вещей для малышей. Родители новорожденных малышей могут выбрать удобное для них заведение торговли с помощью реестра . Госслужба по делам детей продолжает прорабатывать обращения торговых магазинов на подключение к проекту», — отметил Глава ведомства Петр Добромильский.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.