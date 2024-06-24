В Украине обновили «пакет малыша» — Finance.ua

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В Украине обновили «пакет малыша»

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В Украине обновили «пакет малыша»
В Украине обновили «пакет малыша»
В роддомы доставили уже более 5,5 тысячи новых пакетов малыша. Их бесплатно может получить любая семья, в которой родился ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по правам детей в понедельник, 24 июня.

О программе

«Пакет малыша» — это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок.
Цель этой программы — поддержать семью с новорожденным и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем.
В этом году Министерство социальной политики Украины обновило состав «Пакета малыша» с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов.

Что изменилось

В обновленный «Пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды самого маленького размера, из которого малыши быстро вырастают.
Кроме того, в новый пакет малыша добавлена ​​книга «От рождения до года». Это практический советчик для всех родителей новорожденных детей, который вместил лучше из мирового опыта и объединил знания украинских экспертов и эксперток.

Компенсации вместо «пакета малыша»

В Украине также реализуется пилотный проект, позволяющий выбрать родителям вместо «пакета малыша» одноразовую денежную выплату.
Подать заявление на выплату денежной компенсации за «пакет малыша» можно через єМалятко или обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты.

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«Мы даем родителям возможность выбора: либо получать бейби-боксы, либо средства, которые можно потратить исключительно на приобретение необходимых вещей для малышей. Родители новорожденных малышей могут выбрать удобное для них заведение торговли с помощью реестра. Госслужба по делам детей продолжает прорабатывать обращения торговых магазинов на подключение к проекту», — отметил Глава ведомства Петр Добромильский.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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