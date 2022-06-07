В Украине начали продавать недвижимость за стейблкоины — Finance.ua

В Украине начали продавать недвижимость за стейблкоины

Сегодня 18:36 — Финтех и Карты

Группа компаний DIM первой среди украинских застройщиков разрешила клиентам приобретать недвижимость за стейблкоины.

На начальном этапе внедрения проекта платежи принимаются в четырех монетах: USDC, USDT, BUSD, DAI. Со временем этот список расширят.

Купить недвижимость за стейблкоины можно во всех жилых комплексах группы компаний DIM. Авторизованные агенты оформят договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Украины.

В дальнейшем застройщик планирует перейти на экосистему Web 3.0, что позволит записывать сделки в блокчейн, внедрять смарт-контракты и выдавать соглашения о праве собственности в виде NFT.

«Инвесторы смогут легко получать информацию о транзакциях и правах собственности на каждый объект», — прокомментировали в группе компаний DIM.

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