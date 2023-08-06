В Украине могут выписать штраф за «спасибо» аварийкой — Finance.ua

В Украине могут выписать штраф за «спасибо» аварийкой Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

В Украине могут выписать штраф за «спасибо» аварийкой

Согласно Правилам дорожного движения, аварийная световая сигнализация используется как предупредительный сигнал и имеет четко определенный порядок использования, практически идентичный во всех странах Европейского Союза.

Этот сигнал должен быть включен:

При вынужденной остановке на проезжей части;

При остановке по требованию полицейского;

В случае ослепления водителя светом фар;

При движении автомобиля с техническими неисправностями;

На буксируемом транспортном средстве;

На транспортном средстве, которое перевозит организованную группу детей с опознавательным знаком «Дети»;

На всех механических транспортных средствах колонны при остановке их на дороге;

Во время ДТП.

Следует отметить, что в перечне не упоминается использование аварийной световой сигнализации в знак благодарности или прощения на дороге. Использование сигнала таким образом может расцениваться как нарушение ПДД.

За включение аварийной световой сигнализации в неподходящих ситуациях, как благодарность или прощение, водителю может грозить штраф в размере 425 грн согласно ч.2, ст. 120, ст. 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также водитель может получить устное предупреждение, но окончательное решение о наказании будет зависеть от усмотрения инспектора патрульной полиции.

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