В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации — Finance.ua
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В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации

Казна и Политика
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В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации
В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации
Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, которые дают возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Это позволит:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Справка Finance.ua:

  • путь к мобилизации начинается с получения повестки. Ее могут вручить где угодно. В случае отказа от получения повестки и игнорирования вызовов в ТЦК и СП может наступить административная ответственность, которая при злостных нарушениях может перерасти в уголовную;
  • попасть на ВВК можно по собственному желанию или по распоряжению ТЦК и СП. Главная задача ВВК — определение, является ли человек пригодным, ограниченно годным или непригодным;
  • согласно выводам ВВК принимается решение, будет ли человек мобилизован;
  • куда направят мобилизованного — решают в ТЦК и СП, реагируя на запросы боевых частей и подразделений.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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