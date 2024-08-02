В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации — Finance.ua

В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации Сегодня 11:30 — Казна и Политика

В Украине могут ввести призыв без ТЦК: Генштаб рассматривает изменения в закон о мобилизации

Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, которые дают возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Это позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Справка Finance.ua:

путь к мобилизации начинается с получения повестки. Ее могут вручить где угодно. В случае отказа от получения повестки и игнорирования вызовов в ТЦК и СП может наступить административная ответственность, которая при злостных нарушениях может перерасти в уголовную;

попасть на ВВК можно по собственному желанию или по распоряжению ТЦК и СП. Главная задача ВВК — определение, является ли человек пригодным, ограниченно годным или непригодным;

согласно выводам ВВК принимается решение, будет ли человек мобилизован;

куда направят мобилизованного — решают в ТЦК и СП, реагируя на запросы боевых частей и подразделений.

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