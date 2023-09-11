В Украине изменят правила ввоза гуммпомощи — Finance.ua
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В Украине изменят правила ввоза гуммпомощи

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В Украине изменят правила ввоза гуммпомощи
В Украине изменят правила ввоза гуммпомощи
5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения». Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе. Об этом пишет Минсоцполитики.
Изменения, наработаны Министерством социальной политики совместно с общественными организациями и волонтерами в ходе публичных обсуждений.
Среди основных изменений:
  • внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи
С помощью веб-платформы «Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи» организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.
Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов — упрощен.
  • организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения
После того как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем — внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и гарантирует прозрачность процесса.
  • постановление отменяет гарантийные письма
Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки.
Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.
Срок запуска системы — 1 декабря 2023 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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