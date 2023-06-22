В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов — Finance.ua

В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов
В Министерстве экономики Украины рассматривают возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference.
«Каждая отрасль — уникальная, но ІТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы», — рассказал о проблеме он.
Сметанко отметил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.
«Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне», — отметил директор департамента.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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