В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов — Finance.ua

В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов Сегодня 09:15

В Министерстве экономики Украины рассматривают возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference

«Каждая отрасль — уникальная, но ІТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы», — рассказал о проблеме он.

Сметанко отметил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

«Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне», — отметил директор департамента.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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