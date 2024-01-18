В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ — Finance.ua

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В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ

Казна и Политика
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В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ
В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ
В Украине хотят изменить механизм зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоящее время рассматриваются несколько подходов, хотя предпочтение отдается «европейскому» варианту.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«Пересмотр механизма зачисления НДФЛ призван уменьшить диспропорции в развитии громад, это один из ключевых принципов Европейского Союза и обязательство Украины на пути к членству в ЕС», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано 16 законодательных инициатив, предлагающих разные подходы к этому вопросу.
«Министерство восстановления предпочитает практику, применяемую в странах ЕС, а именно, начисление НДФЛ по месту регистрации налогоплательщика», — подчеркивают в министерстве.

Для чего это нужно

Изменение механизма зачисления НДФЛ по месту регистрации позволит значительно повысить поступления в бюджеты небольших по численности громад. Ведь часто жители небольших громад работают в крупных городах, платя НДФЛ в их бюджеты. В результате возникает значительная диспропорция в поступлениях в бюджеты громад, что непосредственно влияет на их развитие.
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По материалам:
Finance.ua
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