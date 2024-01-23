В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом — заключен меморандум — Finance.ua
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В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом — заключен меморандум

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В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом — заключен меморандум
В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом — заключен меморандум
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, отвечающего целям энергетической безопасности и независимости страны.
Приоритет партнерства — создание прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине.
Развитие рынка биотоплива — один из приоритетов государства для энергобезопасности и энергонезависимости как страны, так и общин, особенно во время энергетических вызовов и восстановления.
Как пояснила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева, аргументов в пользу биотоплива, как альтернативы ископаемому топливу, предостаточно:
  • заместить газ и сэкономить от 30% до 60% средств бюджета;
  • обеспечить энергоснабжение социальных и важных объектов критической инфраструктуры во время войны и российских ракетных обстрелов;
  • активизировать экономические процессы.
По данным Госэнергоэффективности, даже несмотря на войну с начала 2022 по октябрь 2023 г. введено 360 МВт мощностей по производству тепловой энергии на альтернативных видах топлива. Это около 72 млн евро инвестиций в экономику.
Так что спрос на твердое биотопливо растет. Поэтому рынок нуждается в внедрении прозрачных и конкурентных условий для всех игроков.
По материалам:
УНН
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