В Украине арестовали имущество «РусАЛа» и «Ростеха» — Finance.ua

В Украине арестовали имущество «РусАЛа» и «Ростеха»
В Украине арестовали имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн, сообщает Офис генерального прокурора.
Установленные, в том числе спрятанные в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны.
Суд наложил арест на корпоративные права 9 украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью более 4,5 млрд грн.
Досудебное расследование ведется по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 УК Украины).
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