В Украине арестовали имущество «РусАЛа» и «Ростеха» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине арестовали имущество «РусАЛа» и «Ростеха»

Фондовый рынок
57
В Украине арестовали имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн, сообщает Офис генерального прокурора.
Установленные, в том числе спрятанные в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны.
Суд наложил арест на корпоративные права 9 украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью более 4,5 млрд грн.
Досудебное расследование ведется по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 УК Украины).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
uaprom
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.