В Турции разработали новый дрон-камикадзе — Finance.ua

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В Турции разработали новый дрон-камикадзе

Технологии&Авто
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В Турции разработали новый дрон-камикадзе
В Турции разработали новый дрон-камикадзе
Турецкая технологическая компания Robit Technology разработала новый многоцелевой дрон-камикадзе с большой дальностью полета под названием Azab.
Об этом сообщает Daily Sabah.
«Мы готовы к производству. Мы сможем выполнить будущие заказы», — сказал Сельчук Фират, директор продуктов Robit Technology.
Платформа с дельтовидными крыльями, обладающая высокой грузоподъемностью, успешно прошла все летные испытания.
В ближайшее время планируется провести огневые испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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Фират добавил, что испытания боеприпасов для дрона Azab будут проведены в ближайшие месяцы и завершатся к концу третьего квартала этого года.
Отметив, что в беспилотник «Azab» можно интегрировать разные типы боеголовок, Фират сказал, что у него две версии с размахом крыльев в 2 метра и 1,5 метра.
Он отметил, что БПЛА с двухметровым размахом крыльев может нести до 15 кг полезного груза.
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Устройство можно разворачивать в различных режимах, в частности «брось и забудь» и «свободное движение», или с помощью оператора, который может направить дрон-камикадзе на цель с помощью камеры с расстояния 200 километров.
«Azab» также может непосредственно достичь и уничтожить цель с помощью предоставленных GPS-координат.
По словам Фират, боеприпасы для минометов, танковых пушек и РПГ можно легко интегрировать в новый дрон. Он добавил, что Azab может использоваться как с искусственными, так и с огнестрельными боеприпасами в зависимости от цели.

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По материалам:
Укрінформ
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