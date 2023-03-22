В Турции разработали новый дрон-камикадзе — Finance.ua

В Турции разработали новый дрон-камикадзе Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

В Турции разработали новый дрон-камикадзе

Турецкая технологическая компания Robit Technology разработала новый многоцелевой дрон-камикадзе с большой дальностью полета под названием Azab.

Об этом сообщает Daily Sabah

«Мы готовы к производству. Мы сможем выполнить будущие заказы», — сказал Сельчук Фират, директор продуктов Robit Technology.

Платформа с дельтовидными крыльями, обладающая высокой грузоподъемностью, успешно прошла все летные испытания.

В ближайшее время планируется провести огневые испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Фират добавил, что испытания боеприпасов для дрона Azab будут проведены в ближайшие месяцы и завершатся к концу третьего квартала этого года.

Отметив, что в беспилотник «Azab» можно интегрировать разные типы боеголовок, Фират сказал, что у него две версии с размахом крыльев в 2 метра и 1,5 метра.

Он отметил, что БПЛА с двухметровым размахом крыльев может нести до 15 кг полезного груза.

Устройство можно разворачивать в различных режимах, в частности «брось и забудь» и «свободное движение», или с помощью оператора, который может направить дрон-камикадзе на цель с помощью камеры с расстояния 200 километров.

«Azab» также может непосредственно достичь и уничтожить цель с помощью предоставленных GPS-координат.

По словам Фират, боеприпасы для минометов, танковых пушек и РПГ можно легко интегрировать в новый дрон. Он добавил, что Azab может использоваться как с искусственными, так и с огнестрельными боеприпасами в зависимости от цели.

Укрінформ По материалам:

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