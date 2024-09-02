В Турции опробовали новый беспилотник собственной разработки — Finance.ua

В Турции опробовали новый беспилотник собственной разработки Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

В Турции успешно опробовали новейший беспилотник собственной разработки ANKA-3, достигший высоты 8 тысяч футов (2,44 км) и скорости до 150 узлов (278 км/ч).

Об этом сообщает профильное издание Savunma SanayiST.

İnsansız savaş uçağı ANKA-III, mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi! pic.twitter.com/biUumtsEva — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 1, 2024

«Наша национальная гордость ANKA-3, совершивший свой первый полет с боекомплектом, в очередной раз продемонстрировала силу, которую он даст нашей стране в сфере обороны», — сказал по случаю испытаний гендиректор компании-разработчика TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries — TAI) Мехмет Демироглу.

Боевой БПЛА ANKA-3 впервые нес боеприпасы во время испытательного полета. Полет продолжался 1 час 10 минут.

Разработчики указывают, что после окончания работ боевая беспилотная система ANKA-3 сможет перевозить 650 кг боеприпасов на каждой из двух станций внутри фюзеляжа, 650 кг боеприпасов на каждой из внутренних крыльев станций и 100 кг боеприпасов на каждой из внешних станций. Также предполагается интеграция других крылатых ракет, авиационных бомб и мини-бомб. Максимальная крейсерская скорость 835 км/ч, базовая высота — 12,2 км, грузоподъемность — 1,2 тонны, продолжительность пребывания в воздухе — 10 часов.

Укрінформ По материалам:

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