В Турции опробовали новый беспилотник собственной разработки — Finance.ua
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В Турции опробовали новый беспилотник собственной разработки

Технологии&Авто
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В Турции успешно опробовали новейший беспилотник собственной разработки ANKA-3, достигший высоты 8 тысяч футов (2,44 км) и скорости до 150 узлов (278 км/ч).
Об этом сообщает профильное издание Savunma SanayiST.
«Наша национальная гордость ANKA-3, совершивший свой первый полет с боекомплектом, в очередной раз продемонстрировала силу, которую он даст нашей стране в сфере обороны», — сказал по случаю испытаний гендиректор компании-разработчика TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries — TAI) Мехмет Демироглу.
Боевой БПЛА ANKA-3 впервые нес боеприпасы во время испытательного полета. Полет продолжался 1 час 10 минут.
Разработчики указывают, что после окончания работ боевая беспилотная система ANKA-3 сможет перевозить 650 кг боеприпасов на каждой из двух станций внутри фюзеляжа, 650 кг боеприпасов на каждой из внутренних крыльев станций и 100 кг боеприпасов на каждой из внешних станций. Также предполагается интеграция других крылатых ракет, авиационных бомб и мини-бомб. Максимальная крейсерская скорость 835 км/ч, базовая высота — 12,2 км, грузоподъемность — 1,2 тонны, продолжительность пребывания в воздухе — 10 часов.
По материалам:
Укрінформ
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