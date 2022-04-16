В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка

Сегодня 18:00Фондовый рынок
49
В течение 50 дней войны объем средств на счетах физлиц в Ощаде вырос на 13,6 миллиарда.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Так, начиная с 24 февраля, сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощаде увеличилась с 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн. В банке считают, что такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев.
Кстати, подобрать депозит по выгодным условиям вы можете на нашем сайте 👛
Как сообщалось ранее в Ощадбанке, банк работает в штатном режиме с учетом текущей ситуации. Финансовое учреждение обладает достаточным запасом устойчивости и ликвидности и призывает своих клиентов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Банк продолжает производить безналичные расчеты без ограничений, подкрепляет банкоматы наличными деньгами, обеспечивает бесперебойную работу отделений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.