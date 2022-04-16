В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка — Finance.ua

В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка

Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

В течение 50 дней войны объем средств на счетах физлиц в Ощаде вырос на 13,6 миллиарда.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Так, начиная с 24 февраля, сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощаде увеличилась с 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн. В банке считают, что такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев.

Как сообщалось ранее в Ощадбанке, банк работает в штатном режиме с учетом текущей ситуации. Финансовое учреждение обладает достаточным запасом устойчивости и ликвидности и призывает своих клиентов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Банк продолжает производить безналичные расчеты без ограничений, подкрепляет банкоматы наличными деньгами, обеспечивает бесперебойную работу отделений.

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