В Сумской области экстренные аварийные отключения света — Finance.ua

В Сумской области экстренные аварийные отключения света
По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщили в «Сумыоблэнерго».
«Для предотвращения нарушения в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК „Укрэнерго“ применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области», — говорится в сообщении.
Напомним: СМИ и телеграм-каналы пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.
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