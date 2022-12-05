В Сумской области экстренные аварийные отключения света — Finance.ua

В Сумской области экстренные аварийные отключения света Сегодня 15:05 — Энергетика

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в «Сумыоблэнерго».

«Для предотвращения нарушения в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК „Укрэнерго“ применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области», — говорится в сообщении.

Напомним: СМИ и телеграм-каналы пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.

Економічна Правда По материалам:

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