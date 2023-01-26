В США выдали лицензию на первый ядерный реактор нового типа — Finance.ua

В США выдали лицензию на первый ядерный реактор нового типа Сегодня 04:36 — Мир

В США выдали лицензию на первый ядерный реактор нового типа

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выпустила финальный пакет нормативных документов, необходимых для лицензирования строительства и эксплуатации малого модульного реактора (SMR) NuScale Power. Это седьмой проект реактора в истории ядерной энергетики США и первый небольшой модульный, одобренный регулятором для использования в стране. Но самый первый в мире реактор NuScale может появиться в Польше.

Решение вступает в силу 21 февраля.

Лицензирование проекта означает, что любое коммунальное предприятие в США, желающее построить атомную электростанцию по проекту NuScale, может получить комбинированную лицензию на строительство и эксплуатацию этого объекта. От заказчика требуется только лицензировать выбранную для этого площадку.

В США первую АЭС по проекту NuScale из шести модулей намерена строить компания Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

АЭС в качестве демонстрационной установки будет построена на площадке в Национальной лаборатории Айдахо. UAMPS планирует подать заявку на получение комбинированной лицензии в NRC в первом квартале 2024 года, первый модуль станции будет введен в эксплуатацию к 2029 году, а полная эксплуатация станции стартует в 2030 году (на два-три года позже ранее озвученных планов).

Однако первый в мире малый модульный реактор NuScale Power может заработать за пределами США. Ранее компания заключила соглашения о развертывании установок SMR в таких странах как Украина, Польша, Румыния, Чехия и Иордания.

Более того, с польским поставщиком меди и серебра KGHM Polska Miedź SA заключено окончательное соглашение, предусматривающее запуск реактора в Польше уже в 2029 году.

Реактор NuScale Voygr использует те же принципы работы, что и большие реакторы. В нем обычная система топливных сборок, вода под давлением и газовые турбины (генераторы).

Новым будет то, что реактор и большинство контуров производятся на заводе почти в законченном виде. Это значительно ускоряет завершение проектов и делает их дешевле. Есть опасения, что подобный подход в 35 раз увеличит объем ядерных отходов, но это будет компенсировать генерацию все больших объемов чистой электроэнергии, к которой временно приравняли атомную энергетику.

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