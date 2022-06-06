В США вдвое снизилась средняя скорость интернета через Starlink — Finance.ua
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В США вдвое снизилась средняя скорость интернета через Starlink

06.06.2022, 01:44Технологии&Авто
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В США вдвое снизилась средняя скорость интернета через StarlinkВ США вдвое снизилась средняя скорость интернета через Starlink
SpaceX наращивает количество абонентов своего спутникового интернета Starlink, а потому средняя скорость загрузки продолжает снижаться. Данные собраны по США и Европе.
Сообщается, что средняя скорость загрузки данных через Starlink в США составляет 75 Мбит/с, скорость передачи от абонента — 10 Мбит/с, задержка составляет 56 мс. Для сравнения, в прошлом году показатели составляли 141 и 20 Мбит/с при задержке в 51 мс. При этом максимальная задержка уменьшилась. Она составляет 567 мс, тогда как в прошлом году — 985 мс.
В Евросоюзе средняя скорость загрузки составила 147 Мбит/с, передачи — 16 Мбит/с при задержке 16 мс. В прошлом году показатели составляли 176 и 34 Мбит/с при задержке в 34 мс.
Для других стран показатели этого года составляют 115 Мбит/с и 12 Мбит/с при задержке 12 мс. В прошлом году было 157 и 27 Мбит/с за загрузку и передачу при задержке 44 мс. Однако, как и в случае с американскими пользователями, пиковые и минимальные задержки значительно снизились.
Эти изменения вполне закономерны, поскольку с июля прошлого года увеличилось количество подписчиков, которые начали пользоваться Starlink. По данным Федеральной комиссии по связи (FCC) на данный момент систему использует 400 тысяч человек по всему миру. В начале текущего года их было 145 тысяч. Таким образом, можно ожидать ещё большего падения средней скорости, однако это временное явление.
По материалам: internetua.com
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