В США спишут долги студентам — Finance.ua

В США спишут долги студентам Сегодня 07:46 — Мир

В США спишут долги студентам

Президент США Джо Байден объявил о намерении списать студенческие долги гражданам, получающим менее $125 000 в год. Решение коснется 43 млн американцев.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Списывать будут $10 тыс., а для тех, кто выплачивал долги по федеральным грантам для посещения колледжа, спишут $20 тыс.

Списания пройдут до 31 августа. Поскольку это предельный срок, когда обслуживание этих долгов должно было возобновиться после пандемической паузы.

Заметим, решение проблемы студенческих долгов, сумма которых в США составляет $1,6 млрд, было одним из ключевых предвыборных обещаний Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,98 млрд.

Фінансовий клуб По материалам:

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