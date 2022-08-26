В США спишут долги студентам — Finance.ua

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В США спишут долги студентам

Мир
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В США спишут долги студентам
В США спишут долги студентам
Президент США Джо Байден объявил о намерении списать студенческие долги гражданам, получающим менее $125 000 в год. Решение коснется 43 млн американцев.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Списывать будут $10 тыс., а для тех, кто выплачивал долги по федеральным грантам для посещения колледжа, спишут $20 тыс.
Списания пройдут до 31 августа. Поскольку это предельный срок, когда обслуживание этих долгов должно было возобновиться после пандемической паузы.
Заметим, решение проблемы студенческих долгов, сумма которых в США составляет $1,6 млрд, было одним из ключевых предвыборных обещаний Байдена.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,98 млрд.
По материалам:
Фінансовий клуб
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