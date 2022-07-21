В США рассказали, когда заработают ограничения цен на российскую нефть — Finance.ua

В США рассказали, когда заработают ограничения цен на российскую нефть Сегодня 15:18 — Энергетика

Ограничение цены на российскую нефть должно вступить в силу вместе с введением в декабре ограничений ЕС по страхованию этого товара.

Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адеем, передает Bloomberg

«Мы следим за тем, что сделали европейцы. Они представили идею ограничить цену, но они также сказали, что до декабря планируют ввести запрет на страхование», — сказал чиновник.

Также на идее введения ограничения цен на российскую нефть настаивала министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, это ограничение лишит путина крайне необходимого дохода и удержит цены от резкого роста, когда запрет на страхование вступит в силу.

Европейский Союз намерен запретить морской импорт российской нефти и нефтепродуктов до 2023 года. Механизм обеспечения выполнения этого запрета выделяет страховые компании, возмещающие судам, перевозящим нефть.

Намерение состоит в том, что поскольку организаций, предлагающих специализированное страхование и перестрахование для судов немного, потоки нефти на рынок ограничатся. А это, опасаются некоторые чиновники, может привести к резкому росту цен.

Економічна Правда По материалам:

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