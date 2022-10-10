В США презентовали «Билль о правах» для искусственного интеллекта, который имеет целью «защитить» граждан от нейросетей — Finance.ua

В США презентовали «Билль о правах» для искусственного интеллекта, который имеет целью «защитить» граждан от нейросетей Сегодня 02:48 — Технологии&Авто

В США презентовали «Билль о правах» для искусственного интеллекта, который имеет целью «защитить» граждан от нейросетей

По мере того как ИИ продолжает развиваться и становится все большей частью человеческой жизни, появляется немало мыслей о том, что эта отрасль нуждается в регулировании. Белый дом соглашается с таким утверждением, выпуская «биль о правах», посвященный исключительно искусственному интеллекту.

Было бы огромным приуменьшением сказать, что ИИ не повлиял на нашу жизнь. Виртуальные ассистенты, такие как Alexa и Siri, интегрированы во многие устройства, с которыми люди взаимодействуют каждый день. Транспортные средства, не ограничиваясь моделями Tesla, используют машинное обучение, чтобы научить ИИ управлять автомобилем. Производственные работы стали важной частью многих бизнесов.

Некоторые люди рассматривают ИИ как революционный прорыв, упрощающий повседневную жизнь, а другие, наоборот, считают искусственный интеллект опасным, пугающим или даже потенциальным «роботом, планирующим захватить мир». Однако большинство согласны с тем, что в области ИИ должны быть свои правила или «принципы», которые разработчики должны соблюдать при создании своих систем.

В прошлом году главный научный советник Белого дома Эрик Ландер разработал «биль о правах» исключительно для искусственного интеллекта, надеясь ограничить любой потенциальный ущерб, который он может нанести, а ранее на этой неделе Белый дом официально опубликовал его.

Вот 5 основных принципов закона для ИИ:

Пользователи должны быть защищены от опасных или неэффективных автоматизированных систем.

Дискриминационное использование алгоритмов ИИ должно быть запрещено, а инструменты должны разрабатываться «с учетом справедливости».

Компании должны встраивать средства защиты конфиденциальности в продукты, чтобы предотвратить злоупотребления данными, а пользователи должны иметь информацию о том, как используются их данные.

Системы должны быть прозрачными, чтобы пользователи знали, что используется автоматизированная система, и понимали, как это влияет на них.

Пользователи должны иметь возможность отказаться от автоматизированных систем в пользу человеческой альтернативы, где это уместно.

Алондра Нельсон, заместитель директора по науке и обществу Белого дома, в комментарии Washington Post сказала , что законопроект просто «устанавливает маркер для защиты». Анонимный представитель Белого дома заявил, что эти планы являются «призывом к действию, однако работы еще много».

Поскольку законопроект об искусственном интеллекте находится «на согласовании», компании пока могут игнорировать его. Однако до момента, когда Конгресс США отважится обеспечить защиту, изложенную в этих планах, могут пройти годы.

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