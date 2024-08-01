В США на аукционе продали золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн» за 175 тыс. долларов (фото) — Finance.ua

В США на аукционе продали золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн» за 175 тыс. долларов (фото) Сегодня 18:10 — Мир

Знаменитый костюм Кэрри Фишер из фильма 'Звездные войны: Возвращение джедая' продан на аукционе в США. Также были реализованы другие киноартефакты, включая миниатюрный летательный аппарат из 'Новой надежды' за $1,55 млн.

Знаменитый костюм, который носила Кэрри Фишер в фильме «Звездные войны: Возвращение джедая», был продан на аукционе в США за 175 тыс. долларов.

Об этом пишет издание The Guardian.

«Известное золотое бикини принцессы Леи, которое носила покойная Кэрри Фишер в „Звездных войнах“, продали на аукционе за 175 тыс. долларов. Костюм, который прославился благодаря фильму „Возвращение джедая“ 1983 года, когда персонаж Фишер надевала его, будучи прикованной к трону Джабби Хатта, был куплен на распродаже Heritage Auctions в пятницу в США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплект из семи частей, который включает бюстгальтер для бикини, пластины для бикини, кольца на бедрах, браслет и браслет, был разработан покойным Ричардом Миллером, главным скульптором Industrial Light& Magic.

УНН По материалам:

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