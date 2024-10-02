В скольких компаниях в Чехии работают украинцы и как изменятся условия трудоустройства в следующем году — Finance.ua

В скольких компаниях в Чехии работают украинцы и как изменятся условия трудоустройства в следующем году Сегодня 20:00 — Личные финансы

В скольких компаниях в Чехии работают украинцы и как изменятся условия трудоустройства в следующем году

У 74% чешских фирм в отраслях производства, оптовой торговли и логистики работают иностранцы, и в 97% из них есть работники из Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Hofmann Personal, передает Radio Prague International.

Несколько другие цифры дал опрос Хозяйственной палаты Чехии. Иностранцы из стран вне ЕС работают в 49,1% компаний, и эти компании планируют и далее трудоустраивать иностранцев. Украина и здесь на первом месте с большим отрывом — в 84,6% фирм, в которых есть иностранцы из-за пределов ЕС, работают украинцы.

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Украинцы, прибывшие в Чехию как беженцы от развязанной россией войны, получили здесь статус временной защиты, а с ним и свободный доступ на рынок труда. Но этот статус продлевается каждый раз только на год, поэтому у людей нет уверенности в своем будущем.

Податься же на программу «Квалифицированный работник», чтобы получить вид на жительство и разрешение на работу уже не как беженец, люди с временной защитой в Чехии не могут. За таким разрешением могут обращаться только те украинцы, которые имеют право легально выехать из Украины (а это преимущественно женщины), и имеющие временную защиту в другой стране.

Основной способ обратиться за так называемыми «картами трудоустроенного» (zaměstnanecké karty) — одной из разновидностей чешских разрешений на трудоустройство для квалифицированных иностранцев из стран вне ЕС — обратиться в консульство Чехии во Львове или в посольство в Киеве. Но за этот год такие карты запросили всего несколько сотен украинцев — квота в 11 тысяч заявок для консульства во Львове и еще 1100 для посольства в Киеве остается почти не использованной.

Что изменится в следующем году

Ситуацию должен изменить закон о пребывании в Чехии украинцев с временной защитой, известный как Lex Ukrajina 7. В настоящее время он находится на рассмотрении в чешском парламенте и должен быть принят до конца года.

В нынешнем виде он предусматривает введение для украинских беженцев так называемого специального разрешения на долгосрочное пребывание. Беженцы, которые будут соответствовать целому ряду условий, смогут получить его на пятилетний срок независимо от продолжительности войны в Украине, и он будет одновременно разрешением на трудоустройство.

Поэтому директор кадрового агентства Hofmann Personal Габриэла Грбачкова напомнила работодателям, нанявших украинских работников: «В законопроекте приведены условия, при которых украинцы получат специальное разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии. Среди условий — например, несудимость, действующие личные документы, независимость от социального пособия и экономическая независимость. Поэтому рекомендуем фирмам трудоустраивать украинских работников легально, что поможет им выполнить эти условия».

Тем беженцам, кто не сможет выполнить условия, будет продлеваться уже привычная временная защита. Европейский союз принял решение продлить его до весны 2026 года. Lex Ukrajina 7 предусматривает продление этого срока до конца марта 2026-го и на территории Чехии, чтобы люди с временной защитой могли легально работать до того времени.

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