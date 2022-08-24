В Сингапуре самая высокая инфляция за 14 лет на пищевые продукты и топливо — Finance.ua

В Сингапуре самая высокая инфляция за 14 лет на пищевые продукты и топливо Сегодня 03:50 — Мир

В Сингапуре самая высокая инфляция за 14 лет на пищевые продукты и топливо

В прошлом месяце ключевой показатель базовой инфляции в Сингапуре вырос на 4,8% против прошлогоднего. Это был самый высокий показатель с ноября 2008 года, пишет Bloomberg

Общая инфляция подскочила до 7% с 6,7% в июне, самого высокого уровня с июня 2008 года.

Чиновники Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), использующие обменный курс, а не базовую процентную ставку в качестве основного инструмента политики, заявили, что ожидают, что показатель базовой инфляции достигнет пика в третьем квартале, а затем немного снизится к концу года.

Центральный банк уже трижды усиливал политику этого года и, возможно, будет вынужден сделать это еще раз на своем октябрьском заседании или раньше, если ситуация ухудшится.

Отмечается, что цены на транспорт выросли до самого высокого уровня с июля 1980 года, а цены на продукты в Сингапуре самые высокие с ноября 2008 года.

Цены на электроэнергию и газ также достигли рекордного уровня. В течение всего года MAS повторил прогнозы по основному показателю на уровне от 3% до 4%.

Экономисты ожидают пика роста базовых цен в последнем квартале этого года, в то время как общая инфляция начнет снижаться после третьего квартала. Согласно опросу, аналитики прогнозируют базовую инфляцию в 2022 году на уровне 4% и общий уровень — 5,6%.

В то время как MAS занимается укреплением местной валюты, правительство, по словам премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лунга, делает «все необходимое», особенно для того, чтобы помочь наиболее уязвимым домохозяйствам справиться с инфляцией, и будет «готово сделать больше», если перспективы ухудшатся.

Правительство неоднократно прибегало к необходимости защитить самые бедные домохозяйства от инфляционного давления, объявив в июне о пакете помощи в 1,5 млрд сингапурских долларов ($1,1 млрд), содержавшем прямые платежи и скидки на коммунальные услуги.

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