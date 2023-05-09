В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202

Технологии&Авто
16
В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202
В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202
Компания Hongqi (входит в FAW) привезла на открывшуюся на этой неделе автомобильную выставку в Шанхае новый электрический кроссовер с индексом E202. «Паркетник» войдет в так называемую «батарейную» семью NEV (New Energy Vehicles или «автомобили на новой энергии»).
Официальное название для модели еще не придумали, так что на автосалоне в финансовой столице Китая машина дебютировала с заводским наименованием E202.
Согласно информации, раскрытой автопроизводителем, кроссовер, построенный на 800-вольтовой электрической архитектуре, будет предложен как в версии с одним электрическим мотором, так и двумя, что предполагает наличие у него системы полного привода.
В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202
В список оснащения модели войдет пневматическая подвеска, а зарядить автомобиль для того, чтобы проехать 300 километров, можно будет всего за 5 минут.
Судя по первым фотографиям с выставки, E202 получит закрытую переднюю часть кузова, лишенную традиционных решеток радиатора (электрокару она не нужна). Блоки фар будут иметь L-образную форму, а от боков бампера протянется какой-нибудь декоративный черный элемент в форме буквы U.
В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202
Корма электрического кроссовера Hongqi может похвастаться затемненными фонарями необычной формы, объединенными светодиодной линией, а бампер интегрированным в него фальш-диффузором.
Машина является концептом, так что внутри пока все смотрится слишком футуристично. Руль выполнен по аналогии с гоночными болидами, над которым возвышается изогнутый дисплей, состоящий из экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.
Сроки появления серийного варианта электрического кроссовера в Hongqi обещают раскрыть в течение 2023 года.
По материалам:
Avtosota
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.