В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202 — Finance.ua

В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202 Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202

Компания Hongqi (входит в FAW) привезла на открывшуюся на этой неделе автомобильную выставку в Шанхае новый электрический кроссовер с индексом E202. «Паркетник» войдет в так называемую «батарейную» семью NEV (New Energy Vehicles или «автомобили на новой энергии»).

Официальное название для модели еще не придумали, так что на автосалоне в финансовой столице Китая машина дебютировала с заводским наименованием E202.

Согласно информации, раскрытой автопроизводителем, кроссовер, построенный на 800-вольтовой электрической архитектуре, будет предложен как в версии с одним электрическим мотором, так и двумя, что предполагает наличие у него системы полного привода.

В список оснащения модели войдет пневматическая подвеска, а зарядить автомобиль для того, чтобы проехать 300 километров, можно будет всего за 5 минут.

Судя по первым фотографиям с выставки, E202 получит закрытую переднюю часть кузова, лишенную традиционных решеток радиатора (электрокару она не нужна). Блоки фар будут иметь L-образную форму, а от боков бампера протянется какой-нибудь декоративный черный элемент в форме буквы U.

Корма электрического кроссовера Hongqi может похвастаться затемненными фонарями необычной формы, объединенными светодиодной линией, а бампер интегрированным в него фальш-диффузором.

Машина является концептом, так что внутри пока все смотрится слишком футуристично. Руль выполнен по аналогии с гоночными болидами, над которым возвышается изогнутый дисплей, состоящий из экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Сроки появления серийного варианта электрического кроссовера в Hongqi обещают раскрыть в течение 2023 года.

Avtosota По материалам:

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