В Ryanair заверили, что будут первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после войны — Finance.ua
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В Ryanair заверили, что будут первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после войны

Сегодня 17:42Фондовый рынок
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Лоукостер Ryanair станет первой авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину.
Об этом сообщил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.
Однако в компании прогнозируют, что авиарейсы не возобновятся до следующей зимы.
Подробности. Майкл О’Лири пообещал, что лоукостер станет первой авиакомпанией, которая вернется к полетам в Украину, однако уничтожение Россией радаров и систем управления полетами в крупных украинских аэропортах означает, что процесс может быть медленным.
«Мы будем первой авиакомпанией, которая вернется к полетам в Украину, когда это будет безопасно — когда нам это позволят европейские агентства безопасности. Но я подозреваю, что это займет время, вероятно, этим летом, а может, и следующей зимой, прежде чем эти системы будут восстановлены в украинских аэропортах, когда украинцы, надеюсь, выгонят кацапов и отправят их туда, откуда они пришли», — рассказал исполнительный директор Ryanair.
Заметим, Ryanair является крупнейшей авиакомпанией, выполнявшей рейсы в четыре города Украины: Киев, Харьков, Одессу и Львов.
По материалам: Espreso.tv
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