В россии заканчиваются иномарки — Finance.ua

В россии заканчиваются иномарки Сегодня 06:32 — Технологии&Авто

Склады российских дилеров опустошены. У них заканчиваются запасы новых импортных автомобилей популярных брендов. А поставок в ближайшее время не предполагается.

В частности, среди опустошенных складов и дилерские парковки вблизи Санкт-Петербурга. Большинство из них — пустые, только на некоторых есть небольшое количество автомобилей. Об этом сообщает Autonews.

Такие площадки рассчитаны на 5–10 тыс. автомобилей.

Санкт-Петербург является показательным. Так как на этот город приходится 7% всех автопродаж в российской федерации. Больше — только в Москве (16,3%) и Московской области (8,8%).

Ранее в городе и Ленинградской области работали крупные сборочные предприятия Hyundai-Kia, Nissan и Toyota. Теперь эти заводы стоят. А из-за санкций импорт авто практически прекратился.

«Собственные запасы на складах дилеров и эти резервы продавцы будут растягивать как могут. Новых поставок ждать неоткуда, а локальное производство легковушек сводится к „упрощенным“ „Ладам“ без подушек безопасности и кроссоверам Haval — и то, по словам представителей китайского бренда, темпы производства постепенно снижаются из-за проблем с логистикой», — резюмировали в статье.

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