В России вместо магазинов Lego будет работать «Мир кубиков» — Finance.ua

В России вместо магазинов Lego будет работать «Мир кубиков»
Эксклюзивный партнер датского производителя конструкторов Lego в рф — Inventive Retail Group — после выхода Lego решила открыть новую сеть с новым названием — «Мир кубиков».
Об этом пишет РБК со ссылкой на президента группы Тихона Смыкова.
Отмечается, что первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября — речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея».
«Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Другие площадки обновятся до конца октября», — говорится в сообщении.
«В этом году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернется к этому и развитию формата», — добавляет издание.
Инвестиции в обновление сети не раскрываются, но, по словам президента группы, на создание проекта с нуля потребовалось бы «несравненно больше», чем будет потрачено на переоборудование магазинов.
При этом в магазинах «Мир кубиков» будет представлена продукция Lego (ее компания ввозит по «параллельному импорту» и закупает у других поставщиков), а также конструкторы и аксессуары к ним других производителей.
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