В россии решили по-другому считать курс рубля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В россии решили по-другому считать курс рубля

Сегодня 12:42
368
Банк россии расширит временной диапазон расчета официального курса рубля «для повышения репрезентативности курса доллара».
Об этом говорится в сообщении центробанка страны-агрессора.
Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск", — говорится в сообщении.
Регулятор считает, что расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.
Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. «Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов», — сообщили в центробанке.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.