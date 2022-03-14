В россии решили по-другому считать курс рубля — Finance.ua

В россии решили по-другому считать курс рубля

Сегодня 12:42

Банк россии расширит временной диапазон расчета официального курса рубля «для повышения репрезентативности курса доллара».

Об этом говорится в сообщении центробанка страны-агрессора.

Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск", — говорится в сообщении.

Регулятор считает, что расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. «Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов», — сообщили в центробанке.

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