В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus — Finance.ua

В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus

Сегодня 19:48 — Фондовый рынок

В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus

российский провайдер по обслуживанию и ремонту воздушных судов «А-Техникс» прошел аудит росавиации для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.

Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Получение сертификата позволяет выполнять техническое обслуживание воздушных судов западного производства: Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350, заявили в «Аэрофлоте». «А-Техникс» — единственная в россии организация с компетенциями по выполнению тяжелых форм обслуживания самолетов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350, заявили в компании.

«А-Техникс» имеет ангарные комплексы в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейные станции в Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Ульяновске и Красноярске.

Напомним, в ответ на нападение россии на Украину ЕС 26 февраля ввел санкции против российского авиационного сектора. Запрещена продажа и поставка воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом также оказались любые страховые услуги на эти самолеты.

Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификации используемых в России лайнеров.

По данным агентства Cirium, в лизинге находится более половины (55%) всего российского авиационного флота.

14 марта путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты. Эти лайнеры хотят использовать на внутренних линиях.

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