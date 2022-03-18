В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus — Finance.ua
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В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus

Сегодня 19:48Фондовый рынок
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В россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и AirbusВ россии разрешили местной компании ремонтировать Boeing и Airbus
российский провайдер по обслуживанию и ремонту воздушных судов «А-Техникс» прошел аудит росавиации для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.
Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
Получение сертификата позволяет выполнять техническое обслуживание воздушных судов западного производства: Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350, заявили в «Аэрофлоте». «А-Техникс» — единственная в россии организация с компетенциями по выполнению тяжелых форм обслуживания самолетов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350, заявили в компании.
«А-Техникс» имеет ангарные комплексы в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейные станции в Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Ульяновске и Красноярске.
Напомним, в ответ на нападение россии на Украину ЕС 26 февраля ввел санкции против российского авиационного сектора. Запрещена продажа и поставка воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом также оказались любые страховые услуги на эти самолеты.
Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификации используемых в России лайнеров.
По данным агентства Cirium, в лизинге находится более половины (55%) всего российского авиационного флота.
14 марта путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты. Эти лайнеры хотят использовать на внутренних линиях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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