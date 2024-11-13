В россии прогнозируют появление дефицита электроэнергии в экономике — Finance.ua

В россии прогнозируют появление дефицита электроэнергии в экономике Вчера 16:45

Проблема дефицита электроэнергии может появиться в экономике россии в ближайшие 5−10 лет в связи с активным майнинговым развитием в стране.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента рф Максим Орешкин.

По словам чиновника, на фоне подобных тенденций «у нас отдельные элементы энергосистемы стали энергодефицитными».

«Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?» — задал он в связи с этим вопрос.

Економічна Правда По материалам:

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