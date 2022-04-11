В россии продавцы смартфонов осваивают новые горизонты: к чему вынуждает дефицит — Finance.ua

В россии продавцы смартфонов осваивают новые горизонты: к чему вынуждает дефицит

Экономический кризис в россии расширился на рынок электроники. Местный бизнес покупает и перепродает старые смартфоны, в том числе iPhone.

Как сообщило издание «Коммерсантъ», до этого участники рынка продавали только новую технику со скидкой, если клиенты приносили старый смартфон.

Эксперты убеждены, что полноценно рынок техники б/у заработает в ближайшее время, поскольку спрос на нее и цены растут, учитывая дефицит.

Спрос на подержанное

В то же время, продажа старых телефонов — это не что-то новое для россии. За 2021 год оборот рынка подержанных смартфонов достиг 71 млрд рублей, тогда продали 7,5 млн единиц техники.

Каждый россиянин имеет в среднем 2 устройства, которые можно реализовать. В сервисных центрах телефоны проверяют, выкупают, а после ремонта — снова продают. Ранее один девайс покупали за 12 тыс. рублей, сейчас прогнозируют рост цены в 4,5 раза.

На вторичном рынке есть спрос на смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехнику, и меньше — на бытовую технику. В перспективе ритейлеры начнут продавать и ноутбуки и телевизоры.

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