В россии продавцы смартфонов осваивают новые горизонты: к чему вынуждает дефицит — Finance.ua
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В россии продавцы смартфонов осваивают новые горизонты: к чему вынуждает дефицит

Сегодня 22:00Технологии&Авто
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Экономический кризис в россии расширился на рынок электроники. Местный бизнес покупает и перепродает старые смартфоны, в том числе iPhone.
Как сообщило издание «Коммерсантъ», до этого участники рынка продавали только новую технику со скидкой, если клиенты приносили старый смартфон.
Эксперты убеждены, что полноценно рынок техники б/у заработает в ближайшее время, поскольку спрос на нее и цены растут, учитывая дефицит.

Спрос на подержанное

В то же время, продажа старых телефонов — это не что-то новое для россии. За 2021 год оборот рынка подержанных смартфонов достиг 71 млрд рублей, тогда продали 7,5 млн единиц техники.
Каждый россиянин имеет в среднем 2 устройства, которые можно реализовать. В сервисных центрах телефоны проверяют, выкупают, а после ремонта — снова продают. Ранее один девайс покупали за 12 тыс. рублей, сейчас прогнозируют рост цены в 4,5 раза.
На вторичном рынке есть спрос на смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехнику, и меньше — на бытовую технику. В перспективе ритейлеры начнут продавать и ноутбуки и телевизоры.
По материалам: Сьогодні
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