В россии признали Meta экстремистской организацией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В россии признали Meta экстремистской организацией

Сегодня 23:33Технологии&Авто
9
В россии признали американскую компанию Platforms Inc. экстремистской организацией. Теперь ее деятельность полностью запретят на территории страны.
Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, в понедельник, 21 марта, российский суд признал компанию Meta экстремистской организацией.
Блокировка соцсетей Facebook и Instagram будет проведена незамедлительно.
В определении суда отмечается, что решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит немедленному исполнению. В то же время, запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp.
Напомним, что генпрокуратура требовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания прекратила удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, которые стали появляться в соцсетях Facebook и Instagram.

Справка Finance.ua:

  • раньше в течение некоторого времени пользователи могли выражать пожелание смерти владимиру путину и александру лукашенко — их за это не блокировали;
  • однако уже 14 марта в Meta подчеркнули, что компания не допустит призывов к смерти главы государства на своих платформах;
  • практически сразу после этого в россии заблокировали Facebook;
  • уже 14 марта доступ ограничили и в соцсеть Instagram;
  • представитель российской генпрокуратуры отметил в суде, что в случае запрета Meta как «экстремистской организации», российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.