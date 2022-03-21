В россии признали Meta экстремистской организацией — Finance.ua

В россии признали Meta экстремистской организацией

В россии признали американскую компанию Platforms Inc. экстремистской организацией. Теперь ее деятельность полностью запретят на территории страны.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, в понедельник, 21 марта, российский суд признал компанию Meta экстремистской организацией.

Блокировка соцсетей Facebook и Instagram будет проведена незамедлительно.

В определении суда отмечается, что решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит немедленному исполнению. В то же время, запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp.

Напомним, что генпрокуратура требовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания прекратила удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, которые стали появляться в соцсетях Facebook и Instagram.

Справка Finance.ua:

раньше в течение некоторого времени пользователи могли выражать пожелание смерти владимиру путину и александру лукашенко — их за это не блокировали;

однако уже 14 марта в Meta подчеркнули, что компания не допустит призывов к смерти главы государства на своих платформах;

практически сразу после этого в россии заблокировали Facebook;

уже 14 марта доступ ограничили и в соцсеть Instagram;

представитель российской генпрокуратуры отметил в суде, что в случае запрета Meta как «экстремистской организации», российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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