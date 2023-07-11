В рф установили квоты для отправки гастарбайтеров на войну в Украине — разведка Британии — Finance.ua
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В рф установили квоты для отправки гастарбайтеров на войну в Украине — разведка Британии

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Городские власти москвы установили квоты для строительных кампаний с целью отправки гастарбайтеров из более бедных регионов россии и стран Центральной Азии на войну против Украины.
«Довольно вероятно, что городские власти москвы угрожают отозвать контракты у строительных фирм, если они не смогут выполнить квоты для обеспечения „волонтеров“ с целью службы в Украине», — сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.
В частности, одна компания, по сообщениям, получила задачу обеспечить 30 «волонтеров» до конца августа 2023 года.
«Вероятно, что этот шаг в первую очередь коснется этнических меньшинств из более бедных регионов России, таких как Дагестан, и стран Центральной Азии, которые составляют большинство рабочих-строителей в москве», — отмечает разведка.
Как сказано в сообщении, довольно вероятно, что эта мера негласно одобрена мэром москвы Сергеем Собяниным. Это решение продолжает серию мер по попытке минимизировать влияние войны на более богатых москвичей, одновременно поддерживая военные усилия.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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