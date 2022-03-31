В рф резко падают продажи авто, а цены — растут в разы — Finance.ua
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В рф резко падают продажи авто, а цены — растут в разы

Сегодня 23:07
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Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в рф практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на автодилеров.
Исключение составляли только китайские автобренды: по мнению экспертов, за март они смогут увеличить свою долю на рынке до 30%.
Продажи новых автомобилей в россии по итогам марта 2022 года упадут в натуральном выражении по меньшей мере вдвое по сравнению с показателями февраля — такой прогноз сделал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% (по сравнению с февралем 2021 года) и достигли 114 349 машин. Показатели за март АЕБ будут опубликованы 6 апреля.
«Рынок ожидает беспрецедентное падение продаж», — заявил Роман Ешкилев, эксперт маркетплейса «Банкавто».
По его словам, причин этого несколько. Во-первых, сами дилеры, даже имея складские остатки по многим маркам, были готовы их распродавать, не понимая, что будет с дальнейшими поставками от автопроизводителей.
Во-вторых, на авторынке резко увеличились ставки по автокредитам, а некоторые банки прекратили их выдачу. Все это совокупно привело к критическому падению спроса
Основной причиной падения рынка дилеры называют заявления крупнейших автоконцернов об остановке отгрузок машин.
«Ситуация сложная. Машин мало. Дилеры не хотят расставаться с автомобилями и придерживают их, значительно поднимая цены, чтобы шоурумы не стояли пустыми», — говорят эксперты.
«Каждый участник цепочки от производства до продаж увеличил свою долю маржи, что привело к такому повышению цен. С начала года до конца марта новые автомобили подорожали от 50% до 100% и более. Причем рост цен был по всем маркам, даже по российским. К примеру, Lada по рекомендованной (производителем) цене 1,1 млн рублей для конечного клиента будет стоить чуть более 2 млн рублей», — добавляет издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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