В рф намерены ввести внешнее управление в компаниях, ушедших с рынка — Finance.ua
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В рф намерены ввести внешнее управление в компаниях, ушедших с рынка

Сегодня 19:11Фондовый рынок
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В российскую Госдуму внесли законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые свернули свой бизнес в рф.
Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Интерфакс.
В проекте закона от провластной партии «единая россия» отмечается, что иностранным владельцам сохранят возможность возобновить работу в россии или продать пакет акций.
Так, документ позволяет в случае прекращения деятельности компании вводить в нее внешнее управление, если компания более чем на 25% принадлежит иностранным лицам из недружественных стран.
Внешнее управление будет вводиться решением суда. При этом собственник сможет за пять дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при сохранении бизнеса и работников — иначе суд на 3 месяца назначает временную администрацию.
Затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить по меньшей мере 2/3 трудового коллектива и как мынымум на год продолжать деятельность старой организации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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