В рф хотят принудительно выкупать акции компаний у резидентов «недружественных» государств — Finance.ua

В рф хотят принудительно выкупать акции компаний у резидентов «недружественных» государств

Сегодня 17:48 — Мир

В Министерстве финансов рф думают о механизме принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» государств, но не знают, как избежать при этом рисков для внутренних инвесторов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его цитирует Интерфакс.

На данный момент принудительный выкуп, или squeeze out, предусмотрен корпоративным законодательством в случае консолидации одним акционером 95% и более акций компании.

"Этот вопрос сейчас рассматривается. Здесь нужно быть аккуратными из-за того, что у нас 17 миллионов наших граждан купили акции, и не все они купили эти акции напрямую через российских посредников, некоторые через иностранных.

Надо быть аккуратными, чтобы не навредить нашим гражданам, но рассматриваем такие возможности", — заявил чиновник.

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