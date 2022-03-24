В рф еще один авиаперевозчик отправляет персонал в простой — Finance.ua

В рф еще один авиаперевозчик отправляет персонал в простой

Сегодня 21:32 — Фондовый рынок

Российская авиакомпания Azur air на фоне падения перевозок из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов отправила часть сотрудников в простой.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя компании.

Число отправленных в простой сотрудников он не уточнил.

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место.

«Azur air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется в прежний режим работы», — отметил собеседник.

Azur air выполняет рейсы по заказам туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

К слову, Azur air — крупнейшая российская чартерная авиакомпания.

Справка Finance.ua:

крупнейший аэропорт рф — «Шереметьево» — отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли;

20 марта стало известно, что сразу две российские авиакомпании — Уральские авиалинии и Royal Flight — отправляют пилотов и сотрудников в «вынужденный простой». Причина — ограничение полетов в Европе, отзыв бортов лизингодателями и проблемы с поставкой авиазапчастей из-за санкций. Такие «антикризисные» меры своих работодателей почувствуют по кошелькам около 2800 сотрудников.



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