В результате ВВП Украины сократился вдвое — Нацбанк

Сегодня 20:26 — Казна и Политика

В результате ВВП Украины сократился вдвое — Нацбанк

По текущим подсчетам Национального банка, на данный момент ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.

«Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные расчеты, которые мы производим каждый день, показывают, что объем нашего ВВП сейчас составляет лишь половину нормального объема ВВП в мирных условиях», — заявил Николайчук.

Он отметил, что такая ситуация оказывает давление на государственные финансы, так что Украина остро нуждается в финансовой поддержке международного сообщества для того, чтобы противостоять России.

«Но сейчас очень сложно подсчитать, как много миллиардов долларов, возможно, сотен миллиардов долларов нам потребуется после войны для восстановления экономики», — добавил Николайчук.

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