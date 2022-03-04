В результате ВВП Украины сократился вдвое — Нацбанк
По текущим подсчетам Национального банка, на данный момент ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.
«Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные расчеты, которые мы производим каждый день, показывают, что объем нашего ВВП сейчас составляет лишь половину нормального объема ВВП в мирных условиях», — заявил Николайчук.