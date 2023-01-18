В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД (обновляется) — Finance.ua

В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД (обновляется) Сегодня 10:22

В результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Он уточнил, что 9 из погибших находились на борту вертолета.

«22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», — добавил он.

Как позже сообщил Глава ОВА Кулеба, количество погибших возросло до 17.

Finance.ua выражает соболезнования родным и близким погибших.

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