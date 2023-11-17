В Раде зарегистрировали новый законопроект о налогах на криптовалюту (инфографика) — Finance.ua

В Раде зарегистрировали новый законопроект о налогах на криптовалюту (инфографика) Сегодня 17:20 — Криптовалюта

В Раде зарегистрировали новый законопроект о налогах на криптовалюту (инфографика)

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 10 225−1 об обращении виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины», — сообщил Федоров, добавив, что рынок криптоактивов является одним из самых динамичных секторов, без которого сложно построить мощную цифровую экономику.

Что предлагает документ:

определить правовой статус виртуальных активов;

классифицировать цифровые активы и услуги в сфере, которые адаптируются с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

создать инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптировать рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов.

Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.

С Дія.City можно выбирать между 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал.

Также законопроект предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

«Ожидаем, что парламент поддержит проект закона и поможет развить новые цифровые отрасли. Ведь поддержка бизнеса — фундамент экономического роста Украины», — добавил Федоров.

Напомним, ранее уже зарегистрировали законопроект о налогообложении криптоопераций № 10 225. Закон позволяет налогоплательщикам самостоятельно определять итоговый финансовый результат (прибыль или убыток) от операций с виртуальными активами. Причем под продажей криптовалют подразумевается не только обмен их на средства, но также расчет за товары, услуги или обмен на аналогичные активы (но обмен криптовалют только на криптовалюты не считается продажей).

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