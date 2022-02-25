В работе банков РФ происходят сбои — Finance.ua

В работе банков РФ происходят сбои

Сегодня 13:01 — Мир

В работе четырех российских банков произошел сбой. Больше всего страдает российский ВТБ банк, сообщает ресурс Downdetector, отслеживающий информацию в режиме реального времени о состоянии различных вебсайтов и услуг, передает 24 канал

По информации ресурса, проблемы у Сбера, Райффайзена, ВТБ, а также Ростелекома.

Кроме того, банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, сообщили в Центробанке РФ.

Ранее Международная хакерская группа Anonymous провозгласила кибервойну против российских властей и президента РФ Владимира Путина. В группе заявили, что хотят, чтобы русский народ понял, что все знают, как «ему тяжело выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий».

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