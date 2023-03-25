В прошлом году больше трети рыбы и морепродуктов Украина импортировала из Норвегии — Finance.ua

В прошлом году больше трети рыбы и морепродуктов Украина импортировала из Норвегии 25.03.2023, 01:14 — Казна и Политика

Рыба и морепродукты традиционно входят в топ-3 основных видов импортируемого в Украину агропродовольствия.

В 2022 году доля продуктов этой группы в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции в Украину оказалась второй по величине и составила около 9,9%.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики», д.э.н. Богдан Духницкий, пишет Агробизнес.

«По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2022 году объемы импорта продукции группы „Рыба, ракообразные и моллюски“ составили 627 млн дол. США, что на 28% меньше стоимости закупок этого вида агропродовольствия в 874 млн дол. США в 2021 году», — отметил эксперт.

По его словам, Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую и охлажденную рыбу, рыбное филе и разных ракообразных.

Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.

«Лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в нашу страну уже более 15 лет подряд удерживает Норвегия. В 2022 году ее стоимостная доля осталась наиболее значимой в отечественном импорте продуктов моря, составив 34,9%», — отметил Богдан Духницкий.

Значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (11,5%), США (8,7%), Канада (5,1%), Фарерские острова (4,9%), Испания (3,9%), Великобритания (3,8%) и Эстония (3,1%).

«Совокупно эти восемь стран сформировали в 2022 году более 3/4 импорта продукции данной группы в Украину», — подытожил Богдан Духницкий.

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