В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема

Сегодня 16:26Личные финансы
53
В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблемаВ Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема
ПриватБанк сообщил о временных проблемах со входом в приложение «Приват24».
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в Telegram.
«В настоящее время наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение „Приват24“. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим», — говорится в сообщении.
В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема
В последний раз проблемы с доступом к Приват24 наблюдались 12 мая. Тогда специалисты быстро возобновили работу сервиса.
Напомним, ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.
До конца года через систему голосовой идентификации банк планирует обслуживать более 80% клиентов, обычно пользующихся услугами банка по телефону.
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.