В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема — Finance.ua

В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема

Сегодня 16:26 — Личные финансы

В Приват24 снова произошел сбой: в чем проблема

ПриватБанк сообщил о временных проблемах со входом в приложение «Приват24».

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в Telegram.

«В настоящее время наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение „Приват24“. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим», — говорится в сообщении.

В последний раз проблемы с доступом к Приват24 наблюдались 12 мая. Тогда специалисты быстро возобновили работу сервиса.

Напомним, ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки.

До конца года через систему голосовой идентификации банк планирует обслуживать более 80% клиентов, обычно пользующихся услугами банка по телефону.

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