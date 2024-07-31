В правительстве назвали количество внутренних переселенцев, которым продолжают выплачивать пособие — Finance.ua

В правительстве назвали количество внутренних переселенцев, которым продолжают выплачивать пособие Сегодня 11:00 — Казна и Политика

В правительстве назвали количество внутренних переселенцев, которым продолжают выплачивать пособие

За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции

Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.

В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля были профинансированы на общую сумму более 90 миллионов гривен. Эти средства были направлены на более 12 тысяч лицевых счетов внутренне перемещенных лиц. Среди них и те внутренние переселенцы, которым не поступила назначенная денежная помощь на проживание в первом выплатном периоде июля.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, утративших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, Кабинет Министров уточнил перечень ВПЛ, которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев.

Внутриперемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен; для других — 2000 гривен.

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