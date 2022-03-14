В правительстве Германии готовы снять запрет на бурение новых скважин в Северном море — Finance.ua

В правительстве Германии готовы снять запрет на бурение новых скважин в Северном море

Сегодня 05:25

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия должна пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море, поскольку она пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей.

Его слова передает Reuters.

Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами, Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.

«Мы должны подвергнуть сомнению решения о коалиционном соглашении», — сказал министр, добавив, что это выглядит более экономичным на фоне изменения цен на мировом рынке.

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