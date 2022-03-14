В правительстве Германии готовы снять запрет на бурение новых скважин в Северном море — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В правительстве Германии готовы снять запрет на бурение новых скважин в Северном море

Сегодня 05:25
39
Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия должна пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море, поскольку она пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей.
Его слова передает Reuters.
Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами, Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.
«Мы должны подвергнуть сомнению решения о коалиционном соглашении», — сказал министр, добавив, что это выглядит более экономичным на фоне изменения цен на мировом рынке.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.