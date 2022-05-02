В портах Украины заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна — Finance.ua
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В портах Украины заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна

Сегодня 21:29Казна и Политика
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В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна — в настоящее время их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути.
Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, которого цитирует dpa.
Фрик призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны.
Украина — четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.
В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12% — это стало рекордом с 1990 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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