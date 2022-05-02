В портах Украины заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна — Finance.ua

В портах Украины заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна

Сегодня 21:29 — Казна и Политика

В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна — в настоящее время их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути.

Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, которого цитирует dpa.

Фрик призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны.

Украина — четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.

В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12% — это стало рекордом с 1990 года.

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