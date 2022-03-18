В Польше запустят программу «Антипутинский щит» для дерусификации экономики — Finance.ua

В Польше запустят программу «Антипутинский щит» для дерусификации экономики

Сегодня 19:21 — Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране программы «Антипутинский щит». Она ориентирована на преодоление последствий турбулентности в экономике.

Об этом чиновник рассказал в Facebook.

Пакет действий правительства направлен на дальнейшую борьбу с инфляцией, поддержку создания рабочих мест, защиту компаний, работавших на русскоязычном рынке, энергодиверсификацию, предотвращение роста цен на продукты питания и дерусификацию польской, европейской экономики, а также поддержку фермеров.

«Антипутинский щит», как указывает Моравецкий, является преемником программ «Антикризисного» и «Антиинфляционного» щитов, которые были эффективны в борьбе с последствиями пандемии.

«Как только мы получим одобрение Еврокомиссии, мы немедленно внедрим эти решения», — заметил премьер-министр.

Он добавил, что президент России Владимир путин «непредсказуем», но программа будет способствовать защите Польши и ее союзников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью