В Польше запустят программу «Антипутинский щит» для дерусификации экономики — Finance.ua
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В Польше запустят программу «Антипутинский щит» для дерусификации экономики

Сегодня 19:21Мир
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране программы «Антипутинский щит». Она ориентирована на преодоление последствий турбулентности в экономике.
Об этом чиновник рассказал в Facebook.
Пакет действий правительства направлен на дальнейшую борьбу с инфляцией, поддержку создания рабочих мест, защиту компаний, работавших на русскоязычном рынке, энергодиверсификацию, предотвращение роста цен на продукты питания и дерусификацию польской, европейской экономики, а также поддержку фермеров.
«Антипутинский щит», как указывает Моравецкий, является преемником программ «Антикризисного» и «Антиинфляционного» щитов, которые были эффективны в борьбе с последствиями пандемии.
«Как только мы получим одобрение Еврокомиссии, мы немедленно внедрим эти решения», — заметил премьер-министр.
Он добавил, что президент России Владимир путин «непредсказуем», но программа будет способствовать защите Польши и ее союзников.
По материалам: УНН
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