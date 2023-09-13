В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе — Finance.ua

В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе 13.09.2023, 01:05 — Технологии&Авто

В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе

Польский стартап Nevomo опробовал первый в мире поезд на магнитном рельсе.

Об этом сообщает The Mayor.

Технология отличается от маглева тем, что позволяет использовать уже существующую инфраструктуру только с незначительными изменениями.

720-метровые железнодорожные пути в Новой Сажине стали испытательной площадкой для первого в мире поезда MagRail. Эта технология, разработанная польским стартапом Nevomo, позволяет поездам подниматься и левитировать над рельсами, развивая высокую скорость до 550 км/ч.

Существенное отличие от технологии маглев (магнитной левитации), которая уже существует в Японии и Южной Корее, — использование существующей инфраструктуры с модификацией, которая снижает стоимость.

На исследование технологии ушло около трех с половиной лет. В ходе испытаний вагоны MagRail разгонялись на трассе до 135 км/ч. Шестиметровый вагон весом две тонны поднялся после достижения скорости 70 км/ч и разогнался до 100 км/ч всего за одиннадцать секунд.

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