В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе — Finance.ua
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В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе

Технологии&Авто
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В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе
В Польше провели испытания первого в мире поезда на магнитном рельсе
Польский стартап Nevomo опробовал первый в мире поезд на магнитном рельсе.
Об этом сообщает The Mayor.
Технология отличается от маглева тем, что позволяет использовать уже существующую инфраструктуру только с незначительными изменениями.
720-метровые железнодорожные пути в Новой Сажине стали испытательной площадкой для первого в мире поезда MagRail. Эта технология, разработанная польским стартапом Nevomo, позволяет поездам подниматься и левитировать над рельсами, развивая высокую скорость до 550 км/ч.
Существенное отличие от технологии маглев (магнитной левитации), которая уже существует в Японии и Южной Корее, — использование существующей инфраструктуры с модификацией, которая снижает стоимость.
На исследование технологии ушло около трех с половиной лет. В ходе испытаний вагоны MagRail разгонялись на трассе до 135 км/ч. Шестиметровый вагон весом две тонны поднялся после достижения скорости 70 км/ч и разогнался до 100 км/ч всего за одиннадцать секунд.
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