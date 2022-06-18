В Польше действует программа 500 зл. на лекарственные препараты для украинцев — Finance.ua

В Польше действует программа 500 зл. на лекарственные препараты для украинцев
В Польше действует программа, позволяющая украинцам получить 500 злотых на покупку лекарства, пишет jobbian.com.
Кто может пользоваться? Программа предназначена исключительно для беженцев из Украины, прибывших в Польшу с 24 февраля. Для несовершеннолетних граждан Украины, ставших беженцами, заявку должны подать родители или опекуны.
Деньги не будут выплачиваться на руки, вместо этого будут выдавать электронные штрихкоды на сумму 500 злотых. Продать их и купить лекарства беженцы из Украины смогут в 8000 аптек по всей Польше до конца 2022 года.
Чтобы получить код, необходимо перейти на сайт и заполнить форму регистрации для участия в программе.
После проверки участник программы получит по электронному адресу, указанному в форме регистрации, письмо с индивидуальным штрихкодом, позволяющим купить лекарственные препараты.
Код можно будет показать в аптеке на экране смартфона или предоставить в бумажном виде.
Финансирование охватит много лекарств, отпускаемых по рецепту и без, в частности препараты, применяемые для лечения диабета, заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы.
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