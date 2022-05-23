В Польше активизировались русскоязычные мошенники: схемы обмана украинцев — Finance.ua
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В Польше активизировались русскоязычные мошенники: схемы обмана украинцев

Сегодня 18:00Криминал
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В Польше снова активизировались русскоязычные мошенники. Более 3 млн украинцев, которые сейчас находятся в стране, — большая целевая аудитория для «наших» аферистов. Особенно женщины, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны: часто они растеряны в чужом для них пространстве и теряют бдительность в гостеприимной среде.
Аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal собрал схемы мошенничества, жертвами которых становятся украинцы в Польше.
Обычно телефонные мошенники общаются на русском языке, реже на украинском и польском.
«Этими схемами аферисты успешно обманывали людей и до войны, сейчас они лишь немного изменили их из-за новшеств в законодательстве по трудоустройству. Жертвами мошенников снова становятся все больше украинцев, которые сейчас живут и работают в Польше. Такие сигналы мы получаем и от наших работников, а мы ежемесячно трудоустраиваем почти 1.5 тыс. человек», — уверяет директор Департамента рекрутации агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.
Самая популярная схема обмана — банковское мошенничество.
Банковские аферы
Большинство украинских женщин, приехавших в Польшу из-за войны, открыли банковские счета для получения финансовой помощи от польского правительства. И автоматически попали в поле зрения банковских аферистов. В связи с большим количеством украинцев в Польше крупные банки еще до войны трудоустраивали русскоязычных консультантов. Этим фактом пользуются мошенники.
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Они звонят, представляются русскоговорящими сотрудниками банков и уверяют, что с вашего счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых. Пользуясь стрессовой ситуацией, мошенники узнают, сколько денег на счету, когда человек в последний раз пользовался мобильным приложением банка. Иногда сотрудники банка знают имя и фамилию потенциальной жертвы мошенничества, клиентом какого банка она является, а номер телефона даже высвечивается с названием банка. Если аферистам удалось узнать личную информацию, они получают доступ к счету и опустошают его.
Также аферисты просят создать разовый код BLIK, с помощью которого можно подтвердить транзакцию. После этого тоже снимают со счёта все деньги.
Больше всего схем мошенничества связано с работой в Польше. Для украинских беженцев значительно упростили условия трудоустройства. Для того чтобы начать работу, нужно только получить PESEL и уведомление от работодателя о начале работы в ведомство труда гмины. В то же время недобросовестные работодатели и посредники даже сейчас находят возможности обмануть украинцев.
Невыплата зарплаты
В некоторых недобросовестных агентствах трудоустройства или посредники обещают ставки выше рынка на 1-2 злотых, но при этом не оформляют легально документы. Люди, желая зарабатывать больше, соглашаются. В результате они могут совсем не получить зарплату.
Плохие условия проживания
Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату, но по факту они оказываются гораздо хуже и выясняется, что предлагаемой работы нет. Вместо этого им предлагают трудоустроиться на другую с менее привлекательными ставками и условиями.
Нелегальная работа в других странах ЕС
Украинцев трудоустраивают в Польше, однако отправляют на работу в Германию или Чехию без оформления необходимых документов, что является неправомерным. Часто такие посредники или агентства могут не выплатить зарплату частично или в полном объеме, а при первом контроле работника могут оштрафовать и депортировать в Украину.
Обман при аренде жилья
Мошенничество на аренде жилья также распространено в Польше. Здесь также в ответ на объявление об аренде квартиры просят перечислить деньги на счет — «бронь». После этого выясняется, что такого жилья нет или там совсем другие владельцы.
Правоохранители советуют соблюдать элементарные правила безопасности — актуальные для любой страны. Также следует иметь польские номера экстренных служб и телефонные номера «горячих линий».

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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